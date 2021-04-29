Джейхун Байрамов: Баку выполняет все пункты трехстороннего заявления по Карабаху

«Азербайджан полностью соблюдает трехстороннее соглашение от 10 ноября 2020 года и ответственно выполняет все взятые на себя обязательства. Была проделана позитивная работа по реализации трехсторонних заявлений. Азербайджан также поддерживает нормализацию отношений с Арменией в рамках принципов территориальной целостности и суверенитета», - сказал Джейхун Байрамов, передает Интерфакс-Азербайджан.

Официальный Баку полностью соблюдает трехстороннее заявление по Нагорному Карабах у от 10 ноября 2020 года, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, находящимся с визитом в Баку.

Байрамов добавил, что Ереван отказывается передавать Баку карты минирования территорий в Карабахе: «Эти районы минировались в течение почти 30 лет. Несмотря на призывы Азербайджана и международных партнеров, Армения отказывается предоставить карты мин и продолжает свои военные преступления. С 10 ноября в результате взрыва мин 22 человека погибли и 100 получили ранения».

Глава азербайджанского МИД призвал мировое сообщество оказать давление на Армению в этом вопросе: «Давление на Армению необходимо усилить. Мировые державы и международные организации не должны молчать по этому поводу».

Кроме того, Байрамов добавил, что Азербайджан в рамках трехстороннего соглашения вернул армянской стороне всех военнопленных. Касательно задержанных 62 армянских военных, незаконно проникших в конце ноября прошлого года на территорию Азербайджана и успешно задержанных азербайджанской стороной в ходе спецоперации, министр отметил, что «расследование действий в отношении этих лиц продолжается, их действиям будет дана правовая оценка».