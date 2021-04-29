Беседовал: Фархад Мамедов, собкор 15:08

Как мы уже сообщали, немецкая компания EKM Global Consulting GmbH впервые в Азербайджане внедрила технологию 3D мобильного mapping. Компания разработала 3D мобильную карту электрической сети по заказу ОАО «Азеришыг». С применением новой технологии осуществляется сканирование в формате 3D – multi-directory существующих в сети приборов и устройств, в том числе сооружений и оборудования, географическое положение линий электропередач различного напряжения, трансформаторов, опор, счетчиков и проводов передачи указывается с высокой точностью в соответствии с особенностями рельефа и координатами GPS. Внедрение данной технологии значительно облегчает для предпринимателей подключение к электросети, позволяя им обеспечить подключение к электросети своего объекта онлайн, не выходя из офиса или дома. Недавно haqqın.az опубликовал обширное интервью с Эльшаном Мусаевым - директором EKM Global Consulting GmbH. В беседе с нашим сайтом Мусаев говорил об этом проекте и в целом о значении технологии 3D mobile mapping, ее преимуществах в урбанизации и реализации инфраструктурных проектов, а также ведущей роли президента Ильхама Алиева в реализации концепции «умный город» и «умное село». В продолжение темы Э.Мусаев рассказал об еще одной передовой технологии, которую компания предлагает к внедрению в нашей стане. Это 3D карты подземной инфраструктуры города, всех его коммуникационных линий. Дело в том, что при реализации различных строительных проектов, проведении ремонтных и восстановительных работ часто происходят повреждения подземных коммуникаций, что порой надолго выводит их из строя. Происходит это потому, что строители при проведении земляных работ не всегда могут правильно определить расположение подземных электрических, водяных и др. линий. А рекомендуемая Э.Мусаевым технология позволяет увидеть полную картину подземных коммуникаций.

- В предыдущих интервью вы говорили о возможностях применения технологии 3D mobile mapping в градостроительстве и инфраструктурных работах. Как известно, инфраструктура Баку, как и любого города, периодически обновляется, различные структуры проводят строительные и ремонтные работы, происходит перенос коммуникаций и т.д. При этом возможно повреждение некоторых линий. Какую технологию можно использовать, чтобы иметь полную и точную картину подземных коммуникаций? - Использование мобильных технологий 3D сегодня действительно играет значительную роль в градостроительстве, развитии инфраструктуру. Я бы сказал, что это базовые элементы в реализации концепции «умный город». Городская инфраструктура - живой организм. И как в любом организме, какие-то его части время от времени устаревают, изнашиваются – выходят из строя электрические кабели, трубы водоснабжения и канализации. То есть требуется замена, обновление подземных коммуникаций. Обычно для этого взламывается асфальтовое покрытие улиц и дорог, выкапываются глубокие траншеи, в результате чего городскому хозяйству, дорожной инфраструктуре наносится ущерб.

Насколько я знаю, в настоящее время в Азербайджане нет схем подземных коммуникаций. Такую карту можно составить не с помощью технологии 3D mobile mapping, а применяя другую технологию - GPR (ground penetration radar). Эта технология позволяет без проведения каких-либо земляных работ все подземные коммуникационные линии точно расположить на системе координат и создать ее 3D-формат, расположив на GIS-карте. По такой схеме можно будет точно определить, где будут находиться коммуникации в будущем. В результате при любых градостроительных работах, строительстве зданий, реконструкции на основе подобного документа будут проводиться работы. Не придется повторно делать какие-то действия, средства будут сэкономлены, линии коммуникаций не будут повреждены. В целом создание 3D карты имеет очень важное значение для правильного функционирования городской инфраструктуры. - То есть эта технология позволяет создать карту коммуникаций, которые были проложены много лет назад?

- Да, новая, современная технология позволяет составить карту всех подземных коммуникаций, которые существуют в настоящее время. То есть на основе точных координат создается точная карта всех подземных коммуникаций в Азербайджане. Фактически это 3D мобильная карта плюс схема подземных коммуникаций, которые дают полную картину развития инфраструктуры, строительства, планирования, в целом всех градостроительных мероприятий. Если у градостроителей, коммунальных и дорожных служб есть такая карта, то можно легко, без ошибок спланировать все строительные, ремонтные или реставрационные работы. Отмечу также, что при поиске линий связи с этой радиолокационной системой можно получить информацию о состоянии определенных заизолированных линий и узнать, нарушен ли их защитный слой. - Имеется ли у вашей компании опыт применения подобных карт в Германии и Азербайджане?

- Да, такой опыт, связанный с Азербайджаном, у нас уже есть. Фактически на созданных нами GIS-картах могут быть размещены как наземные, так и подземные коммуникации. В прошлом году мы реализовали такой пилотный проект в Баку и показали, как можно подготовить карту подземных коммуникаций. При реализации пилотного проекта в Баку мы использовали помощь наших партнеров из Австрии и технологии, полученные из Норвегии. Это был крупный и очень важный проект. Мы успешно реализовали его до конца прошлого года и представили заказчику. Лично я убежден, что важнейшим принципом в бизнесе является понимание роли оказываемой услуги или продаваемого товара в улучшении жизни людей. То есть мы не просто правильно рассчитываем свою прибыль и ведем бизнес, но и уверены, что предлагаемые нами технологии действительно облегчают жизнь населения, снижают затраты и повышают прозрачность. - Значит, различные структуры Азербайджана, отвечающие за подземные коммуникации, в результате применения этой современной технологии также смогут экономить значительные средства? В настоящее время они несут дополнительные расходы из-за выхода из строя линий во время ремонтно-строительных работ. В связи с этим, как вы считаете, какие схемы линий коммуникаций необходимо в первую очередь подготовить?

- Использование этой технологии позволяет избежать неэффективных трат. Расскажу об одном эпизоде из своей практики. Однажды, находясь на деловой встрече в одной из государственных структур Азербайджана, я увидел на столе телефонограмму, присланную из другого ведомства. В ней на территорию, где будет осуществляться конкретный строительный проект, приглашались представители всех ведомств, отвечающих за подземные коммуникации, чтобы они указали, где проходят линии. Я понял, что такие телефонограммы иногда отправляются несколько раз в неделю. А вот насколько точно эти структуры могут указать расположение коммуникационных линий, представляется сомнительным. Так что проблема точных подземных схем, на мой взгляд, очевидна. Еще одна важная деталь, которую хотел бы отметить, это то, что при проведении исследований с использованием технологии GPR четыре антенны на радаре позволяют автоматически отображать все подземные линии. То есть не имеет значения, какие это коммуникации. Причем лучше, выгоднее отобразить их все одновременно. Это снизило бы затраты на разработку карты. таким образом то, что вы делаете это для одного учреждения, а получается для нескольких структур одновременно. Подземные интернет-линии, канализационные трубы, грунтовые воды и. т.д. - все отражается на этой схеме. Достаточно создать такую карту всего один раз, и в будущем, при внесении каких-либо изменений в коммуникационных линиях, ответственные структуры могут сами вносить эти изменения в схемы. - Информировали вы соответствующие ведомства о своих предложениях в связи с применением этой технологии?