Глава МИД Литвы: Мы готовы к любому сотрудничеству с Азербайджаном

Литва готова к любому сотрудничеству, которое предлагает Азербайджан. Об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во время совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщает Trend.

По словам литовского министра, его страна заинтересована в сотрудничестве со странами Южного Кавказа, в том числе, несомненно, и с Азербайджаном.

Он отметил, что Литва заинтересована в дальнейшем расширении этих связей и намерена укреплять связи не только в экономической, но и политической сфере.

«Потенциал для развития двустороннего экономического сотрудничества велик. Азербайджан – крупнейший торговый партнер Литвы на Кавказе. Мы также поддерживаем расширение политического сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном», – добавил Ландсбергис.