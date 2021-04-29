Мэрия рушит пристройку на историческом здании в центре Баку

Исполнительная власть города Баку сносит пристройку в виде мансарды, которая была незаконно возведена на историческом здании в центре Баку, сообщили haqqin.az в мэрии города.

Напомним, что информация о незаконной пристройке к историческому зданию накануне появилась в социальных сетях и стала предметом обсуждений. В частности, сообщалось, что здание 1908 года постройки включено в список памятников истории и культуры, охраняемых государством.

«Мы оперативно отреагировали на появившиеся в социальных сетях обсуждения. Уже начался процесс сноса незаконной пристройки. Создана специальная комиссия, которая выявит всех виновных, и они будут наказаны», - коротко прокомментировали ситуацию haqqin.az в мэрии Баку, добавив, что мансарда незаконно появилась на этом здании в 2008 году.