Азай Гулиев избран председателем Наблюдательного совета Агентства господдержки НПО
Азай Гулиев избран председателем Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.
Об этом сообщили в Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.
Сообщается, что 30 апреля состоялось первое заседание Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики. На заседании были рассмотрены организационные вопросы. Азай Гулиев избран председателем, Вюсал Гулиев – заместителем председателя Наблюдательного совета агентства.