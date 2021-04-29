Азербайджан и Индонезия договорились об энергетическом сотрудничестве

Говоря о роли сотрудничества в энергетической сфере в развитии двусторонних связей Азербайджана и Индонезии, министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что SOCAR с 2007 года осуществляет поставки сырой нефти в Индонезию. За это время SOCAR поставила на индонезийское направление в общей сложности более 25 миллионов тонн сырой нефти, из которых 24 миллиона тонн составляет нефть марки Azeri Light: «Наши партнерские отношения в энергетической сфере в настоящее время имеют потенциал для расширения.

Цель увеличения доли возобновляемых источников энергии в установленной мощности Азербайджана, примерно до 1500 МВт, до 30%, меры, принимаемые в связи с привлечением иностранных инвесторов, и особенно, планы по превращению освобожденных территорий в «зеленую энергетическую зону», создают большие возможности для развития энергетического сотрудничества. Подписанный нами сегодня документ включает в себя сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, а также диверсификацию сотрудничества в энергетической сфере. Пользуясь случаем, я приглашаю заинтересованные стороны государственного и частного секторов Индонезии, потенциальных инвесторов к сотрудничеству в области зеленой энергии».

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Арифин Тасриф отметил, что с подписанием этого документа развитие энергетического сотрудничества между Индонезией и Азербайджаном вступает в новый этап: «Пандемия, сопровождающаяся экономическим спадом в глобальном масштабе, стимулирует преодолению трудностей с помощью инновационных, нестандартных планов и стратегий. Также в такой сложной ситуации важным фактором становится укрепление международного сотрудничества, в том числе в энергетической сфере. Верю, что энергетическое сотрудничество между Индонезией и Азербайджаном будет развиваться на более высоком уровне и принесет обоим странам взаимную пользу».

Согласно меморандуму, Азербайджан и Индонезия будут сотрудничать по направлениям добычи и переработки в нефтегазовом секторе, а также в сфере возобновляемых источников энергии. Документ также охватывает реализацию совместных проектов по научно-техническому сотрудничеству, программ обучения и развития, поощрение инвестиций в энергетическую сферу, проведение совместных семинаров, конференций и энергетических форумов. Предусматривается также создание совместной рабочей группы для обсуждения и реализации вопросов, вытекающих из Меморандума о взаимопонимании.