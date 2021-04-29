Госкомтаможни о «поборах» с турецких водителей

Государственный таможенный комитет сообщает, что таможенные платежи, взимаемые с грузовых транспортных средств в процессе пересечения границы, регулируются в соответствии с действующим национальным и международным законодательством - Налоговым кодексом Азербайджанской Республики, законом Азербайджанской Республики «О государственной пошлине», европейским соглашением «О международных перевозках опасных грузов по суше».

В последние дни в ряде средств массовой информации публикуются вводящие в заблуждение комментарии о таможенных платежах при пересечении границы Азербайджанской Республики грузовыми транспортными средствами, зарегистрированными в братской стране - Турецкой Республике. Эти сведения не соответствуют действительности, однако некоторые СМИ утверждают, что создаются препятствия для быстрого прохождения транспортных средств через таможенно-пропускные пункты.

Согласно статье 210 Налогового кодекса Азербайджанской Республики, автотранспортные средства иностранных государств, въезжающие и выезжающие с территории Азербайджана, являются объектом обложения дорожным налогом, и, согласно этому кодексу, грузовые автомобили подлежат обложению дорожным налогом в зависимости от срока пребывания на территории Азербайджана, количества осей и общей массы автотранспортного средства с грузом, расстояния, пройденного по территории страны, в зависимости от перевозки опасных грузов привлекается к дорожному налогу и государственной пошлине за выдачу разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории страны, в соответствии со статьей 24 Закона Азербайджанской Республики «О государственной пошлине».

Дополнительно сообщается, что степень опасности грузов, перевозимых при въезде автотранспортных средств иностранных государств на территорию Азербайджана, транзитных перевозках по территории страны определяется законом Азербайджана от 18 июля 2000 года № 913-IQ в соответствии с европейским соглашением «О международных перевозках опасных грузов по суше». В зависимости от степени опасности перевозимых грузов расчет применяемого дорожного налога осуществляется в соответствии с главой 15 Налогового кодекса Азербайджана. Кроме того дорожный налог за перевозку опасных грузов не применяется, если степень безопасности товаров не определена в паспорте безопасности, выданном изготовителем товара, который представляется на погранично-пропускной пункт для точного определения степени опасности товаров.

Вместе с тем, в соответствии с двусторонними соглашениями о международном автомобильном сообщении, грузовые транспортные средства, принадлежащие иностранным государствам, въезжают или покидают территорию страны с бланками «Разрешено», полученными в рамках соответствующей квоты, освобождаются от уплаты дорожного налога, если этим соглашением предусмотрено освобождение от дорожного налога, если он не взимается, то освобождается только от государственной пошлины.

Отметим, что в двусторонних соглашениях между правительствами Турции и Азербайджана в области международных автомобильных связей освобождение от дорожного налога не предусмотрено.

Претензии, связанные с получением таможенными органами не предусмотренных законодательством платежей за грузовые транспортные средства на таможенно-пограничных пунктах пропуска независимо от страны их регистрации, а также с созданием или продлением препятствий для их быстрого прохождения, абсолютно не обоснованы. Кроме того, Государственный таможенный комитет готов на основе конкретных фактов, которые будут представлены, расследовать претензии, связанные с взиманием не предусмотренных законодательством платежей с грузовых транспортных средств на таможенно-пограничных пунктах пропуска, их продлением в процессе пересечения границы и раскрывать все факты широкой общественности.

Также в ходе анализа данной информации выяснилось, что несмотря на то, что таможенные платежи, взимаемые с транспортных средств, зарегистрированных в Турецкой Республике, при переходе через границу Азербайджана применяются уже более 20 лет, однако этот вопрос только в настоящее время внесен в повестку дня.

Организация таможенного дела регулируется на основе национального законодательства каждой страны, и такие вопросы, как упомянутые, регулярно обсуждаются между правительствами и соответствующими учреждениями двух стран.

Азербайджан и Турция являются братскими, стратегическими партнерами, низкий или высокий уровень налогов, пошлин и других платежей, взаимно применяемых к товарам и транспортным средствам во время торгового оборота между двумя государствами, не может повредить этим отношениям, и в этом смысле добавление политических оттенков к этому вопросу недопустимо.