Ученые: Доставленный с Марса грунт может вызвать биологическую катастрофу на Земле

Грунт с Марса, который собирается доставить марсоход Perseverance, несет потенциальную угрозу для всего человечества. Так считают ученые, которых цитирует The Daily Star.

Специалисты даже создали Международный комитет против возврата образцов с Марса — The International Committee Against Mars Sample Return — ICAMSR. Члены комитета заявляет о потенциальной опасности миссии. Они уверены, что в случае завоза неких образцов с Красной планеты на Землю может разразиться биологическая катастрофа — «марсианская чума». Причиной могут стать микроорганизмы, которые вполне могут находиться на Марсе, например, в грунте.

Напомним, планируется, что марсоход соберет образцы грунта с Красной планеты, а забирать их будет уже другой ровер, который планируется запустить со следующей миссией. Капсулы с грунтом будут направлены на Землю.