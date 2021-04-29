Ученые: Доставленный с Марса грунт может вызвать биологическую катастрофу на Земле
Грунт с Марса, который собирается доставить марсоход Perseverance, несет потенциальную угрозу для всего человечества. Так считают ученые, которых цитирует The Daily Star.
Mars rocks brought back to Earth could spark 'Martian plague' in 'biological disaster' https://t.co/1LI8LUMtXP pic.twitter.com/Qkx0Fm2kGb— Daily Star (@dailystar) April 30, 2021
Специалисты даже создали Международный комитет против возврата образцов с Марса — The International Committee Against Mars Sample Return — ICAMSR. Члены комитета заявляет о потенциальной опасности миссии. Они уверены, что в случае завоза неких образцов с Красной планеты на Землю может разразиться биологическая катастрофа — «марсианская чума». Причиной могут стать микроорганизмы, которые вполне могут находиться на Марсе, например, в грунте.
Напомним, планируется, что марсоход соберет образцы грунта с Красной планеты, а забирать их будет уже другой ровер, который планируется запустить со следующей миссией. Капсулы с грунтом будут направлены на Землю.