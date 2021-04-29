Минэкологии предупреждает о нестабильной погоде

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана сделала предупреждение о предстоящих нестабильных погодных условиях.

Как сообщили haqqin.az в службе, днем 1 мая в Баку, 2 мая на Апшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами интенсивные.

В районах Азербайджана до 3 мая нестабильные погодные условия сохранятся, местами будут идти дожди, местами интенсивные, в северных и западных районах выпадет град. Западный ветер усилится, местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В реках возможно повышение уровня воды.