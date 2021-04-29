Мадат Гулиев обсудил военно-техническое сотрудничество с турецкой делегацией

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев принял расширенную делегацию во главе с председателем Комитета оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром. В ходе встречи было обсуждено текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Турцией в военно-технической сфере, а также состоялся обмен мнениями по этой теме.

В ходе встречи Мадат Гулиев отметил, что Министерство оборонной промышленности было создано в 2005 году по личной инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью поддержания на высоком уровне боеготовности Вооруженных сил.