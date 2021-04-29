Мадат Гулиев обсудил военно-техническое сотрудничество с турецкой делегацией
Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев принял расширенную делегацию во главе с председателем Комитета оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром. В ходе встречи было обсуждено текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Турцией в военно-технической сфере, а также состоялся обмен мнениями по этой теме.
В ходе встречи Мадат Гулиев отметил, что Министерство оборонной промышленности было создано в 2005 году по личной инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью поддержания на высоком уровне боеготовности Вооруженных сил.
Мадат Гулиев отметил, что между двумя братскими странами существует тесное сотрудничество в военно-технической сфере. Напомнив, что Турция была рядом с Азербайджаном во время 44-дневной Отечественной войны, закончившейся великой победой азербайджанского народа, министр сказал, что он высоко ценит моральную и политическую поддержку, оказанную дружеским государством.
Мадат Гулиев добавил, что искренние отношения президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана создали основу для дальнейшего развития многовековых дружественных связей между двумя братскими странами.
В заключение председатель Комитета оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаил Демир поблагодарил министра Мадата Гулиева за теплый прием. Встреча продолжилась обменом мнениями.