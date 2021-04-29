Ильхам Алиев соболезнует президенту Израиля
Президент Ильхам Алиев 30 апреля выразил соболезнования президенту Израиля Реувену Ривлину. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
"Уважаемый господин Президент,
Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей во время религиозной церемонии на горе Мерон.
В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Израиля, желаю исцеления пострадавшим", - говорится в письме.