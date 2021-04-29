Многопрофильная бизнес-деятельность бывшего главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова, арестованного СГБ за взяточничество и коррупцию, охватывала различные сферы, в том числе и оленеводство. Об этом говорится в интервью Real TV.

Согласно информации, Алимпаша был большим любителем оленей и создал оленеводческое хозяйство вскоре после назначения главой исполнительной власти. В настоящее время в хозяйстве, расположенном в поселке Кура, содержится более 30 оленей. Ранее сообщалось о большем количестве оленей. Алимпаша Мамедов занимался оленеводством, присвоив объект, который ранее был буйволиной фермой.

Отметим, что в бизнес-объекты, оформленные на имя сына Алимпаши Мамедова, входят гигантское рыбоводческое хозяйство, торговый центр, рестораны и многое другое.

Причем не только Алимпаша Мамедов занимался экзотическим бизнесом. Многогранная бизнес-деятельность арестованного в прошлом году главы Нефтчалинского района Исмаила Велиева включала, например, разведение ослов. На территории Нефтчалинского района в местечке Хол Йолу была расположена племенная ослиная ферма бывшего главы района, молоко ослов, содержащихся на этой ферме, выставлялось на продажу.