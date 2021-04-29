На днях состоялся Международный юридический форум Tashkent Law Spring, посвященный развитию правовой системы на основе цифровых технологий и современным вызовам в этой области. Азербайджан на мероприятии представлял министр юстиции Фикрет Мамедов. В интервью АзерТАдж министр рассказал о важности данного форума и ответил на вопросы о реформах в юридической сфере. Учитывая актуальность и важность затронутых тем, haqqin.az представляет читателям интервью министра Фикрета Мамедова.

- Состоявшийся недавно Международный форум Tashkent Law Spring был посвящен теме видения права в период четвертой промышленной революции. Читателям была бы интересна информация о значении для Азербайджана форума, являющегося важной платформой с точки зрения обсуждения глобальных тенденций в этой области и обмена положительным опытом.

- Прежде всего благодарю за интервью. Проведение в сложное для всего мира из-за пандемии время Международного юридического форума, посвященного актуальной теме – видению права в условиях четвертой промышленной революции, основанной на цифровых инновациях, чрезвычайно важно.

Цель форума заключалась в обсуждении современных тенденций и перспектив развития права, создании платформы открытого диалога для международных и местных специалистов, а также информировании международной юридической общественности о реформах в правовой сфере на основе цифровых технологий.

Министры юстиции, руководители судебных и других органов, финансовых институтов, судьи, адвокаты и деятели науки, принимавшие участие в форуме, организованном Министерством юстиции Узбекистана, выступили и провели полезный обмен мнениями по многим актуальным темам, таким, как правовая политика государства в период четвертой промышленной революции, независимость судебной системы в цифровизирующемся мире, деятельность правовых институтов в условиях пандемии, перспективы развития арбитража, медиации и адвокатуры, цифровые возможности для прозрачности государственных органов, электронный нотариат, борьба с коррупцией и др.

Участие нашей страны в данном мероприятии позволило проинформировать международную юридическую общественность о реформах в судебно-правовой системе, проводимых под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, и применяемых цифровых инновациях, поделиться положительным опытом.

В частности, с учетом участия в форуме высокопоставленных представителей многих государств Европы, Азии и Америки, а также ООН, ОБСЕ, Всемирного банка, Венецианской комиссии и других влиятельных международных организаций на конкретных фактах были доведены до их внимания азербайджанские реалии, а также направленные против человечности военные преступления агрессорской Армении, которая на протяжении всей истории выдвигала надуманные претензии против нас и Турции, совершала геноцид.

- Разоблачение в глазах мира агрессивных действий оккупанта-Армении против Азербайджана, совершенных ею военных преступлений имеет важное значение для предотвращения лживой армянской пропаганды.

- Верно. Армения, потерпевшая горькое поражение в Отечественной войне, в которой наш народ одержал большую победу под мудрым и непоколебимым руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, не отказываясь от своих грязных намерений, продолжает преступные деяния, противоречащие нормам международного гуманитарного права.

Особое значение в этом контексте имеет доведение до внимания мировой общественности исторических реалий, политики этнической чистки и геноцида, которую армянские националисты проводили против нашего народа на протяжении более двухсот лет.

Опирающееся на веские исторические факты выступление главы государства 26 февраля – в 29-ю годовщину Ходжалинского геноцида, учиненного Арменией против нашего народа, на пресс-конференции для местных и иностранных журналистов стало очередным важным шагом в доведении до мира провокаций и преступлений Армении.

Президент Ильхам Алиев, который в течение 4 часов на четырех языках четко довел до внимания мировых медиа азербайджанские реалии и победу, одержанную нами за 44 дня, как политический деятель, говоривший с каждым на его языке, обладающий богатым мировоззрением, еще раз доказал всему миру, что Азербайджан способен дать достойный и правильный ответ как на передовой, так и на информационном пространстве.

Многочисленные интервью главы государства ведущим мировым СМИ во время Отечественной войны также явились веским ответом желающим распространять дезинформацию, искажать исторические реалии, факты.

Недавнее ошибочное и несправедливое заявление администрации США в связи с так называемым «геноцидом армян» также, как подчеркнул президент Ильхам Алиев, является исторической ошибкой и представляет серьезную угрозу миру и спокойствию. Искажение исторических реалий вызывает сожаление, азербайджанское государство и народ, находясь рядом с братской Турцией и в этом вопросе, осуждает данное заявление и считает его неприемлемым.

Геноцид, учиненный в 1918 году армянскими националистами против азербайджанцев, и массовое захоронение в городе Губа, создают объективную картину этих исторических событий, Ходжалинский геноцид, совершенные ими иные преступления против человечности – все эти и другие факты раскрывают истинное лицо армян, преподносящих себя миру как народ, подвергшийся геноциду.

Представители международных структур, дипломатического корпуса, посетив наши города, подвергшиеся ракетному обстрелу со стороны Армении, стали живыми свидетелями военных преступлений, совершенных против мирного населения.

Кроме того, представители международной общественности и иностранные журналисты, побывавшие на наших освобожденных от оккупации землях, своими глазами увидели последствия армянского вандализма – полное разрушение данных территорий, уничтожение материальных и духовных ценностей, религиозных памятников. Не случайно иностранные журналисты назвали опустошенный армянами город Агдам «Хиросимой Кавказа».

Эти события разоблачают в мире лживую пропаганду Армении, которая, искажая исторические реалии, активно и неверно информирует международное сообщество.

Особо отмечая деятельность Движения неприсоединения, объединяющего 120 государств мира, в рамках принципов международного права и справедливости, следует сказать, что принципиальная поддержка странами-участницами справедливой борьбы и позиции Азербайджана, конечно же, является свидетельством высокого авторитета президента Азербайджана Ильхама Алиева и уважения к нему на международной арене. Глобальные инициативы главы нашего государства, председательствующего в настоящее время в Движении неприсоединения, в том числе связанные с активизацией усилий в борьбе с пандемией, его призывы к справедливому обеспечению стран мира вакциной от COVID-19 воспринимаются международной общественностью с большим одобрением.

Работники юстиции, присоединившиеся к призывам первого вице-президента нашей республики Мехрибан Алиевой, регулярно выступают на тему пропаганды и широкого распространения азербайджанских реалий, проводят целенаправленную работу по доведению до внимания мировой общественности фактов оккупации со стороны Армении и ее военных преступлений. В связи с этим на официальном интернет-сайте министерства создана и осуществляет интерактивную деятельность на трех языках электронная информационная платформа «Карабах – это Азербайджан!».

Вместе с тем мы направили около 400 обращений министерствам юстиции зарубежных стран и влиятельным международным организациям. Данные обращения, целью которых было правильное и полное информирование мировой общественности, не остались без ответа - некоторые государства, выражая свое отношение, отметили готовность оказать региону гуманитарную помощь, высказали надежду на уважение обязательств в рамках международного права, расследование всех нарушений закона.

На Ташкентском юридическом форуме участники мероприятия также были проинформированы о том, что Армения, грубо нарушив нормы международного гуманитарного права, подвергла наши населенные пункты обстрелу с применением запрещенных кассетных и фосфорных бомб, о военных преступлениях, которые привели к гибели около 100 гражданских лиц, включая женщин и детей.

Кроме того, были подчеркнуты незаконное приобретение и доставка Арменией в зону конфликта самолетами гражданской авиации оружия и боеприпасов под видом гуманитарной помощи, привлечение иностранных наемников, использование в период оккупации наших земель для преступлений, в том числе незаконной экономической деятельности.

Должен сказать, что министерство направило многим иностранным государствам более 50 запросов в связи с расследованием в нашей стране совершенных преступлений, к этому было привлечено внимание участвовавших в форуме представителей данных стран.

Мы также сообщили о том, что после войны отказ Армении в предоставлении карт минных полей привел к увечьям и новым жертвам среди мирных жителей и миротворцев, только среди гражданских лиц погибли и пострадали более 100 человек.

Доводя до международной общественности с использованием возможных платформ тех или иных отмеченных преступлений против человечности, мы добиваемся дачи правовой оценки оккупационной политике, геноциду и другим преступлениям, совершаемым Арменией против Азербайджана на протяжении многих лет.

Наряду с этим Азербайджан как миролюбивое государство, открытое для сотрудничества в регионе в новом формате проводит гигантскую восстановительно-созидательную работу по возрождению освобожденных от оккупации родных земель.

Регулярные поездки после нашей большой победы в Отечественной войне главы государства Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой на освобожденные от оккупации территории, в том числе недавняя поездка в Джебраильский и Зангиланский районы, закладка фундамента второго международного аэропорта, новой автомобильной дороги и другие принятые меры, являясь гарантией возрождения родных земель, свидетельствуют о начале «Большого возвращения».

В рамках важных проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева по инициативе первого вице-президента республики во имя всестороннего прогресса нашей стран, особое значение придается восстановлению религиозных памятников и мечетей на освобожденных территориях.

В то же время в рамках процесса реконструкции используются концепции «умный город», «умное село» и «зеленая энергия». В ходе поездки президента Ильхама Алиева в Зангилан был заложен фундамент первого проекта «умное село».

Все это свидетельствует о том, как быстро идут восстановительно-созидательные работы на освобожденных землях, и дает основание сказать, что под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева Карабах превратится в рай.

- Одним из национальных приоритетов, определенных главой государства в связи с социально-экономическим развитием на предстоящие десять лет, является создание пространства современных инноваций. Что вы можете сказать о работе по применению цифровых технологий в правовой системе? Этот вопрос входил и в повестку дня форума.

- Как говорится в известном изречении, «технологии являются мощным двигателем перемен». Поэтому неудивительно, что Азербайджан определил развитие ИКТ как один из своих приоритетов. Эта сфера у нас стремительно развивается, мы являемся лидером среди стран СНГ по охвату интернетом.

17-летняя деятельность господина президента как главы государства была направлена на дальнейшее усиление Азербайджана, наращивание его экономической и военной мощи, обеспечила устойчивое развитие во всех областях, нашу грандиозную Победу в 44-дневной Отечественной войне.

Как отметил глава государства, «сегодня независимое азербайджанское государство переживает свой самый славный период, потому что еще никогда в истории Азербайджан не был таким сильным».

Согласно отчету Doing Business Всемирного банка, наша страна уже несколько лет входит в десятку самых реформаторских государств, а в отчете Давосского экономического форума Азербайджан занял пятое место по приверженности правительства переменам, то есть реформам.

Высокая оценка влиятельных международных рейтинговых организаций является наглядным свидетельством всестороннего и поступательного развития республики, а в основе наших успехов лежат твердая и решительная политическая воля главы государства, его продуманная и дальновидная политика, исключительное значение, придаваемое им реформам, и их поддержка. В то же время следует особо отметить многочисленные проекты, мероприятия, осуществляемые по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, вносящей ценный вклад в многочисленные реформы, реализуемые главой государства.

Под руководством президента Ильхама Алиева проводятся последовательные реформы, направленные на превращение Азербайджана в цифровой центр в регионе, в целях повышения эффективности экономики и государственного управления, информационной безопасности и уровня жизни граждан осуществляются цифровые инициативы, в связи с чем принимаются нормативные акты и государственные программы. Создание цифрового общества определено как один из основных направлений в Национальных приоритетах социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года, утвержденных главой государства в феврале нынешнего года. Кроме того, в целях управления созданием современной телекоммуникационной и цифровой архитектуры, эффективной координации работы, связанной с развитием платформы по цифровым услугам и решениям в различных сферах, глава государства недавно подписал Указ «Об усовершенствовании управления в области цифровой трансформации».

Современные технологии затрагивают все сферы жизни общества, не является исключением и правовая сфера. Как сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, «верховенство права будущего должно быть построено на основе технологий и с их помощью, чтобы облегчить доступ людей к правосудию и противодействовать новым вызовам».

В свою очередь должен отметить, что для успешности правовой реформы в ее основе должна лежать системная, последовательная и научно обоснованная правовая политика.

Сегодня главными приоритетами правовой политики являются усиление верховенства закона, защита прав человека и др., в связи с чем в нашей стране создана и динамично развивается совершенная законодательная база.

Только за последние 5 лет приняты 4200 законов и указов президента, направленных на социально-экономическое развитие, улучшение благосостояния населения, в практической разработке большинства из них активно участвовало Министерство юстиции.

Кроме того, министерство создало постоянно обновляемую и открытую для населения электронную базу законодательства. В прошлом году этим электронным ресурсом воспользовалась почти четверть населения.

Должен сказать, что в реализации правовой политики большую роль играет судебная система, а применение ИКТ как один из основных приоритетов повышает ее эффективность, улучшает доступ к правосудию. Сегодня в некоторых странах уже используется технология блокчейн, некоторые дела рассматриваются без участия судьи.

Азербайджан, стараясь идти в ногу со временем, придает особое значение модернизации судебной деятельности.

С этой целью под руководством президента Ильхама Алиева были проведены прогрессивные реформы и создана концептуально новая судебная инфраструктура, оснащенная новейшими ИКТ. Иными словами, hi-tech суды, глава государства, придающий исключительное значение судебной власти, лично открыл большинство новых современных зданий и комплексов судов, ознакомился с проделанной работой.

Проведя также совещание с судьями и работниками юстиции, глава государства дал конкретные поручения и рекомендации, связанные с модернизацией судебной деятельности и применением прогрессивного международного опыта в этой области, обеспечением справедливости решений, повышением прозрачности, достойным обслуживанием граждан и пр.

Следует особо отметить наше тесное сотрудничество в этом вопросе со Всемирным банком, оказывающим нам значительную поддержку, в том числе реализацию совместных проектов.

По поручению главы государства была создана и в настоящее время эффективно применяется информационная система «Электронный суд». Данная система охватывает весь процесс - от возникновения права на обращение в суд до исполнения решения суда, обеспечивает электронный документооборот, аудио-видеозапись судебных процессов, проведение видеоконференций и до 10 раз сокращает время получения документов. С этой целью созданы единый интернет-портал судебной системы, а в нем «личный электронный кабинет».

К слову, уже несколько лет производство по коммерческим делам полностью осуществляется в электронном порядке. Применение данной системы значительно расширило доступ к суду, существенно сократило волокиту, обеспечило прозрачность и оперативность, что очень важно в условиях значительного роста дел гражданской категории.

«Электронный суд» уже функционирует в 2/3 всех судов страны, и наша цель - охватить всю судебную систему.

Уделяя особое внимание прозрачности в судебной деятельности, мы обеспечиваем электронную публикацию всех судебных решений, причем для сохранения тайны личной жизни специальная программа переводит их в анонимный формат.

Кроме того, мы разработали приложение «Мобильный суд», которое еще более упрощает доступ к суду без привязанности к компьютеру, позволяет моментально получать судебную информацию, мобильно участвовать в процессе и т.д.

Неслучайно Всемирный Банк признал наш проект самым успешным, и наши достижения нашли отражение в отчете Doing Business 2020.

Немаловажную роль информационные технологии играют и в сфере судебного менеджмента. Разработанная нами система дает возможность на основе электронной статистики готовить различные аналитические отчеты, оценивать деятельность судов и судей, определять продуктивность их работы. Наш опыт в этой области вызвал международный интерес и был удостоен специальной награды.

Сегодня перед нами стоят новые вызовы, связанные с внедрением в судебную деятельность искусственного интеллекта. Мы разработали и начали успешно применять автоматизированную систему рассмотрения дел в приказном производстве. Подаваемые в электронной форме иски разрешаются в автоматическом режиме в течение 24 часов. На основе алгоритмов искусственного интеллекта были вынесены десятки тысяч таких судебных решений.

Благодаря внедрению искусственного интеллекта уже генерируются некоторые категории судебных постановлений. В будущем мы намерены обеспечивать «машинную выработку» окончательных решений, чему поможет созданная «Единая электронная база судебных решений».

Наряду с этим, учитывая проблемы пандемии, в кратчайшие сроки был принят и имплементирован закон о возможности проведения судебных слушаний в формате видеоконференции.

Все это является составной частью комплексных мер, принятых во исполнение Указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» от 3 апреля 2019 года. Этот Указ, являющийся важной «дорожной картой» для развития системы юстиции и суда, - еще одно свидетельство исключительного значения, придаваемого главой государства формированию правосудия, пользующегося высоким авторитетом, усилению судебной защиты прав граждан, укреплению независимости судебной власти.

Еще одним важным вопросом является гуманизация политики наказаний. В Азербайджане по инициативе главы государства несколько лет назад началась глобальная реформа в этой сфере, которая продолжается и по сей день. В результате было внесено около 500 изменений в уголовное законодательство, в том числе декриминализованы десятки преступлений, введены новые альтернативные виды наказаний, благодаря чему почти каждый седьмой осужденный был освобожден или ему смягчено наказание.

Более эффективному исполнению альтернативных наказаний способствовала продуктивная деятельность Службы пробации. За рекордно короткие сроки мы добились широкого применения электронных браслетов, круглосуточно за ними в онлайн режиме следит специальный Центр электронного мониторинга.

В то же время как проявление гуманистической политики главы государства широко внедряется институт помилования. В прошлом году в условиях пандемии президент Азербайджана помиловал подавляющее большинство осужденных в возрасте старше 65 лет. В этом году накануне Новруз байрамы глава государства подписал одно из самых больших по охвату распоряжений, которое коснулось 625 человек, из них 475 выпущены на свободу.

Вместе с тем, устойчивый характер приобрело и внедрение института условно досрочного освобождения, гражданское общество активно включилось в данный процесс, и в условиях особого карантинного режима было обеспечено рассмотрение дел в формате видеоконференции.

- Не могли бы вы коротко рассказать об инновациях в области юстиции?

- Под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках модернизации системы юстиции особое внимание уделяется внедрению электронных услуг, современных технологий и инноваций во всех сферах юстиции. Министерство юстиции, являющееся активным участником системы «Электронное правительство», оказывает гражданам более 30 различных электронных услуг, только в прошлом году число их пользователей достигло 1,5 миллиона.

Что касается созданных министерством инновационных услуг, в настоящее время можно круглосуточно оказывать дистанционные нотариальные услуги посредством электронного киоска юстиции. Очередным шагом в цифровизации нотариата стало создание электронных нотариальных кабин непосредственно в банковских учреждениях и социальных службах для дистанционного оформления нотариальных действий. Те же услуги оказываются и в созданных по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой центрах DOST, имеющих большое социальное значение.

В связи с ростом спроса на выездные услуги министерством разработан «нотариальный чемодан», который позволяет выполнять любые нотариальные действия, а также распечатывать и выдавать документы где угодно с прямым доступом к электронной системе нотариата и другим электронным ресурсам.

Кроме того, нами разработано мобильное приложение «Нотариат». Скачиванием этой программы на телефон создается электронный нотариальный кабинет, куда загружается вся информация, связанная с нотариальной деятельностью. С помощью приложения пользователи без посещения нотариального офиса имеют возможность посредством видеосвязи оформлять различные нотариальные действия.

В результате внедрения инноваций в оказании государственных услуг отношения между гражданами и чиновниками перешли на совершенно новый уровень. В этом контексте хотелось бы особо отметить создание «ASAN xidmət» как революционный шаг в данном направлении.

Инновативная деятельность «ASAN xidmət», созданного по инициативе президента Азербайджана и превратившегося в «экспортируемый» бренд нашей страны, где юстиция также оказывает важные услуги, была удостоена наград ООН, рекомендовано распространять ее опыт в мире, ряд государств, в том числе Узбекистан, ознакомившись на месте с опытом Азербайджана в этой области, использовал модель ASAN.

Достижения Азербайджана в тех или иных сферах под руководством главы государства вызвали большой интерес на форуме, были даны ответы на вопросы участников.

- Кстати, было бы интересно узнать о сотрудничестве с Узбекистаном в области юстиции, Программе сотрудничества, подписанной в рамках форума.

-Должен отметить, что отношения дружбы и плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развиваются, особая роль в укреплении этих связей принадлежит президенту Ильхаму Алиеву и президенту Шавкату Мирзиёеву.

Особое место в основанных на братских связях двухсторонних отношениях наших народов занимают правовые связи. Между двумя странами существует широкая договорно-правовая база. В ходе исторического визита общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева в Узбекистан было также подписано Соглашение о сотрудничестве между министерствами юстиции.

В рамках имплементации соглашения состоялись двусторонние визиты делегаций министерств, проведен полезный обмен опытом.

Делегации Министерства юстиции Узбекистана в ходе визитов в Азербайджан ознакомились с реформами в области юстиции и судебной сфере, проводимыми под руководством Президента Ильхама Алиева, достигнутыми успехами и применяемыми цифровыми инновациями, брендом Азербайджана - «ASAN xidmət», воспользовались нашим положительным опытом в этой области.

Несмотря на глобальную пандемию COVID-19, было выражено взаимное намерение углублять связи, разработана и согласована Программа сотрудничества между министерствами юстиции Азербайджана и Узбекистана на 2021-2022 годы.

В ходе двусторонней встречи в формате видеоконференции, проведенной в рамках форума с узбекским коллегой Русланбеком Давлетовым, мы подписали данный документ.

Программа сотрудничества предусматривает взаимное изучение системы юстиции и правосудия, применения электронных услуг и цифровых инноваций, конкретные мероприятия в области законодательства, деятельности органов судебной экспертизы, регистрации, нотариата, подготовки юристов и других сферах, проведение их в соответствии с условиями пандемии непосредственно или в формате видеоконференции.

С уверенностью можно сказать, что этот документ внесет значительный вклад во взаимодействие органов юстиции двух стран, а обмен опытом в правовой сфере будет взаимовыгодным.