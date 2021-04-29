В результате проведенных следственных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в том, что жители поселка Туркян Дашгын Насиров и Чингиз Сафаров подстрекали Рахиля Бабаева, работавшего в июле 2019 года представителем Исполнительной власти Хазарского района в поселке Туркян, к служебному подлогу и злоупотреблению должностными полномочиями и таким образом подготовили поддельные документы о смерти жителей поселка Азизханым Атаевой и Хумар Шабановой. А далее в письмах, адресованных в Государственную службу реестра недвижимости, указали ложную информацию о том, что принадлежащий указанным лицам садовый участок, расположенный на территории Bağlar Məscidi в поселке Туркян, якобы расположен на берегу Каспийского моря, и тем самым обманным путем завладели принадлежащим государству земельным участком и имущественными правами на него.

Чингиз Сафаров и Дашгын Насиров обвиняются по статьям 178.3.2 (Присвоение чужого имущества в крупном размере путем мошенничества), 320.2 (Подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов) и другим статьям Уголовного кодекса, Рахиль Бабаев обвиняется по статьям 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (Служебный подлог) Уголовного кодекса.

Отметим, что Д.Насиров является сыном сестры народной артистки, экс-депутата Зейнаб Ханларовой.