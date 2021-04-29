Победить в турнире FIFA21 и стать гостем футбольного клуба «Нефтчи»
Началась регистрация на турнир FIFA21 в рамках XV Национального чемпионата по компьютерным играм, который организует Gaming League Azerbaijan.
Ожидается, что в соревновании FIFA21, вызывающем большой интерес, примет участие рекордное количество участников. По имеющейся текущей информации, заявки на регистрацию подали более 100 участников.
Победителю турнира представится заманчивая возможность - он будет гостем на базе бакинского футбольного клуба «Нефтчи». Победитель примет участие в тренировке команды-участницы и проведет незабываемый день в стане команды.
Отметим, что турнир FIFA21 будет организован Gaming League Azerbaijan при поддержке Федерации киберспорта Азербайджана, Министерства молодежи и спорта, а также Министерства транспорта, связи и высоких технологий.
Для просмотра соревнований:
Twitch: glahub
Instagram: Glahub.