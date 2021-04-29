Новое исследование ученых: кто тяжело переносит COVID-19

Британские ученые изучили связь между индексом массы тела (ИМТ) и течением коронавирусной инфекции и пришли к выводу, что лишний вес провоцирует риски тяжелой формы заболевания. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology, пишет « Лента.ру».

Специалисты изучили в общемедицинской базе QResearch данные почти семи миллионов британцев, у которых COVID-19 выявили в период первой волны, наблюдавшейся с января по апрель 2020 года. Исследователи выяснили, что люди с ИМТ выше 23 имели повышенные риски тяжелой формы коронавируса и смерти. При этом каждая последующая единица индекса увеличивала вероятность госпитализации на пять процентов, а риск лечения в интенсивной терапии — на десять процентов. Таким образом, даже небольшой лишний вес, вне зависимости от наличия у человека диабета, может привести к осложнениям, утверждают ученые.

Также они установили, что влияние избыточного веса на степень тяжести COVID-19 в большей степени характерно для молодых пациентов в возрасте от 20 до 39 лет. Риск госпитализации при коронавирусе в этой возрастной группе с увеличением каждой единицы ИМТ повышается на девять процентов. В 40-59 лет — на восемь процентов, 60-79 — на четыре процента, старше 80 — на один процент.

По словам руководителя исследования доктора Кармен Пьернас из Оксфордского университета, после 80 лет вес практически не влияет на вероятность развития тяжелой формы COVID-19.

Отмечается, что сниженный ИМТ также неблаготворно влияет на течение коронавируса. Специалисты порекомендовали в целях профилактики осложнений при COVID-19 избавиться от лишнего веса, но не переусердствовать с этим.