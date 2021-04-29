Турция одобрила применение вакцины «Спутник V»

Министерство здравоохранения Турции разрешило применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Таким образом, Турция стала 63-й страной, в которой зарегистрирован российский препарат, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«В результате исследований и оценки комитета по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию Турции принято решение выдать разрешение на использование вакцины «Спутник V» в экстренных ситуациях. Желаю, чтобы это было на благо обеих стран. Таким образом, российская вакцина станет третьей, которая будет применяться в нашей стране», – передает заявление главы Минздрава республики Фахреттина Коджи РИА Новости.

Сообщение о регистрации вакцины в Турции подтвердили также в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата. Сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае.