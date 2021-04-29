На севере Ирака погибли турецкие военные

В ходе антитеррористической операции Pençe-Yıldırım на севере Ирака погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Турции, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Один из военных был ранен 28 апреля в результате обстрела из управляемой противотанковой пушки. Несмотря на усилия врачей, военнослужащий скончался в больнице. Второй военный был ранен в пятницу, 30 апреля, при высадке с вертолета для доставки продовольствия. Военнослужащего доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось, передает Anadolu.

Министерство выразило глубокие соболезнования в связи с гибелью военнослужащих их семьям, вооруженным силам и турецкому народу. Соболезнования выразил также министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.