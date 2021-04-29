В связи с избиением Фуада Расулзаде, поделившегося в социальной сети публикацией о шехиде Худаяре Юсифзаде, пока арестованных нет. Об этом журналистам сказал начальник пресс-службы МВД Азербайджана полковник полиции Эхсан Захидов.

По его словам, в соответствии с законодательством по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

«У проходящих по делу взяты показания, однако арестованных пока нет. В ходе следствия стороны заявили, что намерены помириться. Если они сделают в связи с этим официальное заявление, то в рамках процессуального законодательства это будет учтено», – добавил Эхсан Захидов.

Ранее на странице в Twitter была размещена нелицеприятная публикация в связи с шехидом Худаяром Юсифзаде. Затем Фуад Расулзаде сообщил, что автором публикации был он.