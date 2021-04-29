Глава турецкого оборонпрома приехал в Баку

Турция готова вывести на новый уровень технологическое сотрудничество с Азербайджаном в сфере оборонной промышленности. Как сообщает Anadolu, об этом сказал глава Управления оборонпрома при Администрации президента Турции Исмаил Демир в беседе с журналистами в Баку.

«Турция выступает за то, чтобы сообща развивать военно-промышленный комплекс с Азербайджаном, объединить возможности двух государств», - сказал Демир.