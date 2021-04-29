Глава турецкого оборонпрома приехал в Баку
Турция готова вывести на новый уровень технологическое сотрудничество с Азербайджаном в сфере оборонной промышленности. Как сообщает Anadolu, об этом сказал глава Управления оборонпрома при Администрации президента Турции Исмаил Демир в беседе с журналистами в Баку.
«Турция выступает за то, чтобы сообща развивать военно-промышленный комплекс с Азербайджаном, объединить возможности двух государств», - сказал Демир.
Глава Управления оборонпрома Турции указал на значимость оборонпрома в деле обеспечения безопасности и стабильности государств.
«Нет ничего более значимого, чем полагаться на собственные силы, отечественную индустрию. Наши азербайджанские братья прекрасно это видят и знают», - подчеркнул Демир.
Демир отметил, что в Азербайджане интересуются всем спектром турецкой оборонной продукции, «доказавшей действенность на деле».
«Будет составлена Дорожная карта по укреплению промышленной и технологической базы. Речь идет о намного более масштабном взаимодействии, нежели продажа или закупка продукции. Возможны более долгосрочные шаги в сфере ВПК», - подчеркнул глава Управления.