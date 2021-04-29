В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана, 2 162 пациента выписаны из больниц после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 27 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 319 109 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 289 460 человек благополучно прошли лечение, 4 517 пациентов клиник скончались. Лечение 25 132 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране проведено 3 241 186 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11 319 - за минувшие сутки.