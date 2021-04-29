Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает выполнять возложенные на него задачи по обеспечению безопасности в строительстве, сообщили haqqın.az в пресс-службе МЧС.

Специалистами агентства был выявлен факт нарушения правил безопасности при строительстве трехэтажного индивидуального жилого дома с мансардой, по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Каверочкина, 27. Было выявлено, что несмотря на разрешение и согласование эскизного проекта с Исполнительной властью Наримановского района города Баку, в ходе строительства вместо 3-х этажей и мансарды был построен 4-й этаж, а на 5-м этаже начинались строительно-монтажные работы.

В связи с грубым нарушением требований законодательства агентство потребовало немедленного принятия необходимых мер, строительные работы на объекте были приостановлены, а объект взят под контроль.

Кроме того, сотрудниками Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве МЧС был установлен факт незаконного изменения архитектурного облика здания путем сноса наружных стен принадлежащего гражданину нежилого помещения на 1-м этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Мамеда Рахима, квартал 534, Дом 2.

В результате мер, принятых совместно с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре и Исполнительной властью Ясамальского района, снесенные стены были восстановлены.