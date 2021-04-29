ВОЗ предупреждает об опасности повторения «индийского сценария» в Европе

Катастрофическая ситуация с резким ростом заболеваемости и смертности от коронавируса, с которой сейчас столкнулась Индия, может повториться в любой другой стране. Эксперты обеспокоены, как поведёт себя индийский штамм COVID-19 на фоне ослабления ограничений в Европе, передает Euronews.

Телеканал сообщает, что в международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи у 23 пассажиров, прибывших в Рим из Индии, был обнаружен коронавирус. Пока, однако, неизвестно являются ли инфицированные носителями индийского штамма, который вызывает обеспокоенность ВОЗ.

По словам Ханса Клюге, директора Европейского регионального бюро ВОЗ, «крайне важно понимать, что ситуация, с которой столкнулась Индия, может сложиться где угодно. Это серьезная проблема для всех стран. Когда ослабляются ограничительные меры, когда люди снова собираются большими группами, когда существуют более заразные штаммы коронавируса, а число вакцинированных всё еще довольно небольшое — все это может обернуться тяжёлыми последствиями для любого государства».

За сутки в Индии было выявлено около 380 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, что стало очередным антирекордом.