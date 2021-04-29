Ученые обнаружили антираковое свойство авокадо

Исследователи из США и Канады под руководством Пола Спаньоло из Гуэлфского университета в Онтарио провели скрининг потенциально эффективных против лейкемии нутрицевтиков – природных продуктов и пищевых добавок. Ученые обратили внимание на то, что лейкозные клетки содержат большое количество фермента VLCAD, участвующего в их метаболизме, поэтому они стали искать вещество, которое могло бы подавлять этот фермент.

Поиск средств для борьбы с острым миелоидным лейкозом – актуальная задача, так как через 5 лет после постановки диагноза менее 10% пациентов остаются в живых. Страдают от ОМЛ преимущественно лица старше 65 лет. Единственное, что в настоящий момент могут предложить медики таким пациентам, – паллиативная помощь. Редко применяемая в таких случаях химиотерапия зачастую токсична и лишь ускоряет смерть.

"Раковая клетка полагается на этот фермент, чтобы выжить. Это первый раз, когда VLCAD был нами идентифицирован как мишень при борьбе с раком", – подчеркнул Спаньоло.

Лучшие свойства продемонстрировало вещество авокатин B – молекула из класса жиров, обнаруженная исключительно в авокадо. Ранее ученые из лаборатории доктора Спаньоло предлагали использовать авокатин B в профилактике диабета и борьбе с ожирением. Теперь им удалось доказать, что это соединение можно использовать против критически важного для роста раковых клеток фермента.

Ранее авокатин В уже проходил клинические испытания в качестве добавки для лечения диабета.

В ближайшее время исследователи рассчитывают приступить к испытаниям с использованием авокатина B для лечения рака крови.