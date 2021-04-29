Между Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения и Службой занятости при Министерстве социального обеспечения и труда Литовской Республики подписан План действий, сообщили haqqın.az в пресс-службе министерства.

«План действий» подписали Председатель Правления Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли и директор Службы занятости Литовской Республики Инга Балнаносиене.

Было отмечено, что подписанное в 2019 году соглашение между Министерствоми труда и социальной защиты Азербайджана и Литовской республики о сотрудничестве в сфере труда и социальной защиты создало условия для дальнейшего расширения сотрудничества. Литва также была одним из ключевых партнеров в реализации реализуемого в последние годы Tvinninq -проекта «Поддержка министерства труда и социальной защиты населения в модернизации государственных служб занятости».

Согласно подписанному плану действий, будет осуществлено сотрудничество в области поддержки занятости граждан уязвимых групп, повышения доступа молодежи к рынку труда, профессиональной подготовки и организации других активных мероприятий по трудоустройству, обмен опытом.