Парламент Азербайджана требует отстранить Францию от Минской группы ОБСЕ заявление сопредседателя Комитета парламентского сотрудничества с ЕС Джаваншира Фейзиева
Накануне информационно-аналитический портал haqqin.az опубликовал редакционную статью «Франция вступила в войну против Азербайджана на стороне Армении», в которой утверждается, что Франция, являясь сопредседателем Минской группы ОБСЕ, призванной способствовать мирному урегулированию карабахского конфликта, перестала утруждать себя даже формальным нейтралитетом и демонстративно заняла сторону Армении. Практически все французские институты власти выказывают сегодня абсолютное единодушие с Ереваном и его захватнической политикой, а ее законодательная ветвь вопреки международному праву и резолюциям Совбеза ООН признала преступное сообщество карабахских сепаратистов «государственным новообразованием».
В статье сайта выражено недоумение пассивностью азербайджанского парламента, который все еще не вынес на обсуждение вопрос вовлеченности Франции в агрессию против Азербайджана.
Депутаты Милли Меджлиса, однако, не согласны с такой оценкой их деятельности. Со своими возражениями в редакцию haqqin.az обратился член Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз - Азербайджан Джаваншир Фейзиев, который не считает, что Милли Меджлис проявляет пассивность по отношению к действиям Минской группы в целом и Франции, в частности.
Руководствуясь принципом плюрализма мнений, haqqin.az представляет выдвинутые Джаванширом Фейзиевым аргументы.
«Статья, написанная в соответствии с редакционным стилем, содержит достаточно четкие аналитические соображения, основанные на конкретных аргументах. И я одобряю позицию автора по данной проблеме. Однако в конце статьи утверждается, что Милли Меджлис хранит молчание перед лицом дипломатических атак со стороны Франции. Удивительно, что редакция «не осведомлена» о шагах, предпринятых Милли Меджлисом в этом направлении, и поэтому хочу обратить внимание редакции и уважаемых читателей на следующее.
В знак протеста против провокаций, совершенных Арменией 12 июня и 27 сентября 2020 года, и политической и моральной поддержки при этом, оказываемой Францией Армении, руководство Милли Меджлиса, лично спикер Сахиба Гафарова, а также Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям и Межпарламентская рабочая группа Азербайджан - Франция направили в Сенат и Национальное собрание Франции многочисленные официальные обращения, осуждающие действия Армении и поддержку ее Францией.
Наряду с этим Милли Меджлис направил подробную информацию о событиях в нашем регионе, провокационных действиях Армении официальным лицам Европарламента, а также французским парламентариям, представленным в Европарламенте, где также был выражен резкий протест Милли Меджлиса и общественности против антиазербайджанской позиции Франции», - говорится в ответе Фейзиева.
Фейзиев также напоминает, что в ноябре и декабре прошлого года на пленарных заседаниях Милли Меджлиса прошли серьезные дебаты, осудившие резолюции Сената и Национальном собрания Франции против Азербайджана и несправедливая политика этой страны в отношении нашего региона.
Как указывается в письме депутата Фейзиева, следствием этих дебатов в Милли Меджлисе стало принятие официального обращения к азербайджанскому правительству об отстранении Франции от поста сопредседателя Минской группы ОБСЕ.
Уже на прошлой неделе спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, а также ряд депутатов жестко отреагировали на заявления спикера Сената Франции Жерара Ларше во время его визита в Армению в годовщину так называемого «геноцида». Также на последнем пленарном заседании Милли Меджлиса 27 апреля его спикер и глава межпарламентской рабочей группы Азербайджан - Франция подтвердили свои возражения против заявлений Ларше, озвученных им в Армении.
В настоящее время ведется активная работа с соответствующими политическими кругами Франции как на уровне Милли Меджлиса, так и посредством дипломатических каналов для предотвращения следующего проекта резолюции антиазербайджанского характера, который будет внесен для обсуждения в Национальное собрание Франции. Вся информация о своевременных и надлежащих шагах, предпринятых Милли Меджлисом, доведена до сведения общественности страны в заявлениях Управления по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса, а также в опубликованных многочисленных статьях и общественно-политических телепрограммах в течение всего периода и особенно на прошлой неделе», - указывается в письме депутата.