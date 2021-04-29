Отдел информации 19:35

Накануне информационно-аналитический портал haqqin.az опубликовал редакционную статью «Франция вступила в войну против Азербайджана на стороне Армении», в которой утверждается, что Франция, являясь сопредседателем Минской группы ОБСЕ, призванной способствовать мирному урегулированию карабахского конфликта, перестала утруждать себя даже формальным нейтралитетом и демонстративно заняла сторону Армении. Практически все французские институты власти выказывают сегодня абсолютное единодушие с Ереваном и его захватнической политикой, а ее законодательная ветвь вопреки международному праву и резолюциям Совбеза ООН признала преступное сообщество карабахских сепаратистов «государственным новообразованием». В статье сайта выражено недоумение пассивностью азербайджанского парламента, который все еще не вынес на обсуждение вопрос вовлеченности Франции в агрессию против Азербайджана. Депутаты Милли Меджлиса, однако, не согласны с такой оценкой их деятельности. Со своими возражениями в редакцию haqqin.az обратился член Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз - Азербайджан Джаваншир Фейзиев, который не считает, что Милли Меджлис проявляет пассивность по отношению к действиям Минской группы в целом и Франции, в частности. Руководствуясь принципом плюрализма мнений, haqqin.az представляет выдвинутые Джаванширом Фейзиевым аргументы.

«Статья, написанная в соответствии с редакционным стилем, содержит достаточно четкие аналитические соображения, основанные на конкретных аргументах. И я одобряю позицию автора по данной проблеме. Однако в конце статьи утверждается, что Милли Меджлис хранит молчание перед лицом дипломатических атак со стороны Франции. Удивительно, что редакция «не осведомлена» о шагах, предпринятых Милли Меджлисом в этом направлении, и поэтому хочу обратить внимание редакции и уважаемых читателей на следующее. В знак протеста против провокаций, совершенных Арменией 12 июня и 27 сентября 2020 года, и политической и моральной поддержки при этом, оказываемой Францией Армении, руководство Милли Меджлиса, лично спикер Сахиба Гафарова, а также Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям и Межпарламентская рабочая группа Азербайджан - Франция направили в Сенат и Национальное собрание Франции многочисленные официальные обращения, осуждающие действия Армении и поддержку ее Францией.