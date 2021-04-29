Россия запретила въезд председателю Европарламента

Россия запретила въезд восьми гражданам стран Евросоюза. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ в ответ на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, сообщает ТАСС.

В список вошли: Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ; Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики; Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы; Йорг Раупах, руководитель Прокуратуры Берлина, ФРГ; Давид Мария Сассоли, председатель Европейского парламента; Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция; Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонской Республики; Вера Юрова, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.