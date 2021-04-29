Киргизия и Таджикистан начали отвод войск с границы

Бишкек и Душанбе заявили об отводе войск с границы, выпустив совместное заявление о решении всех вопросов только путем переговоров.

Встреча глав Госкомитетов национальной безопасности Киргизии и Таджикистана - Камчибека Ташиева и Саймумина Ятимова - состоялась на нейтральной территории между киргизским блокпостом «Кызыл-Бел» и таджикским «Гулистон». Республики договорились об обоюдном отводе всех видов войск и военной техники в пятницу с 13:00 по местному времени, передает Sputnik Таджикистан.

В субботу на территории Баткенской области Кыргизии пройдет очередная встреча межправительственной комиссии по делимитации и демаркации таджикско-киргизской государственной границы.