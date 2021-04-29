Мощный взрыв прогремел в Афганистане: погибли 30 человек
Не менее 30 человек погибли и не менее 60 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в административном центре афганской провинции Логар, городе Пули-Алам. Об этом сообщило в пятницу агентство Pajhwok со ссылкой на представителя местных властей.
По имеющимся данным, машина взорвалась рядом с госпиталем.
At least 30 people killed and 60 injured in a car bomb explosion in Pol-e-Alam, Afghanistan, local officials say https://t.co/qT7h4qvddH— Factal News (@factal) April 30, 2021