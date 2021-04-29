Мощный взрыв прогремел в Афганистане: погибли 30 человек

Не менее 30 человек погибли и не менее 60 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в административном центре афганской провинции Логар, городе Пули-Алам. Об этом сообщило в пятницу агентство Pajhwok со ссылкой на представителя местных властей.

По имеющимся данным, машина взорвалась рядом с госпиталем.