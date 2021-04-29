Согласно информации, в составе турецкой делегации представлены руководящие лица Комитета оборонной промышленности Турции, а также компаний STM”, “ROCKETSAN, HAVELSAN и представительства ASELSAN в Баку.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился сегодня с делегацией, возглавляемой председателем Комитета оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджанаа

В сообщении отмечается, что министр обороны отметил успешное двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией. На встрече были обсуждены актуальные вопросы азербайджано-турецкого двустороннего военно-технического сотрудничества, намечены пути реализации новых совместных проектов, с учетом новых способов и методов ведения современных боевых операций, в частности, боевого опыта, приобретенного в Отечественной войне.

Было отмечено, что основное внимание будет уделено дальнейшему усилению технического оснащения наших войск.

Минобороны отмечает, что развитие азербайджанской армии более профессионального образца, оснащенной самым современным вооружением и военной техникой, в том числе передовыми информационными технологиями, обладающей расширенными системами связи, обеспечит скрытное и оперативное управление нашими войсками, а также поспобствует повышению их маневренных возможностей и боеспособности в целом.