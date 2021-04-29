«Мы не налоговая гавань»: в Швейцарии назвали неуместными слова Байдена

Слова президента США Джозефа Байдена о Швейцарии назвали неуместными в Минфине этой страны. Ранее глава Белого дома в своей речи по случаю 100 дней пребывания на посту президента назвал Конфедерацию «налоговой гаванью» для крупных компаний.

«Швейцария считает это выделение Швейцарии в качестве налоговой гавани со стороны США неуместным и совершенно устаревшим», - приводит Associated Press слова представителя Минфина Швейцарии Изабель Рёш.

«Швейцария соблюдает все международные стандарты в том, что касается налоговых вопросов», - указала она.

Интерфакс отмечает, что во время обращения к Конгрессу президент США заявил, что крупные корпорации уклоняются от уплаты налогов через такие офшорные зоны, как Швейцария и Каймановы острова. Байден при этом пообещал реформировать налоговую систему так, чтобы корпорации платили в виде налогов «справедливую долю».