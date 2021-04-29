Госдеп: заявление Байдена по событиям 1915 года не имеет юридических последствий

Цель недавних заявлений президента США Джозефа Байдена по событиям 1915 года, в которых он охарактеризовал их как “геноцид”, не заключалась в том, чтобы повлиять на суверенный иммунитет Турции перед судами Соединенных Штатов. Об этом сказал представитель Госдепа США, комментируя корреспонденту Anadolu, что может означать с юридической точки зрения заявление главы Белого дома.

“Последнее заявление президента не имело целью повлиять на суверенный иммунитет Турции перед судами США, который регулируется Законом (США) “Об иммунитете иностранных государств”, - заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.