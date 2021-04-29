Пашинян не может вылететь из Казани

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и возглавляемая им делегация, принимавшие участие в заседании межправсовета ЕАЭС, не могут вылететь из Казани в Ереван из-за выявленной в самолете технической неисправности. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

Согласно сообщению, проводятся работы над устранением неисправности. Если проблема не будет решена, то делегация возвратится на другом самолете, отметили в армянском правительстве.