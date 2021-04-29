Чиновник не смог закупить оборудование в Европе и был казнен

По данным высокопоставленного источника, закупки были связаны с больницей общего профиля в Пхеньяне, которую требует быстрее открыть и качественно оснастить лидер КНДР Ким Чен Ын. Ее должны были ввести в эксплуатацию еще осенью 2020 года, однако это не сделано до сих пор.

Сотрудника МИД Северной Кореи казнили за то, что он не смог обеспечить закупки медицинского оборудования из Европы, пишет Лента.ру со ссылкой на южнокорейское издание Daily NK.

Отмечается, что в конце марта Киму сообщили о ведущейся подготовке импорта медоборудования из Китая. Поставки планировалось начать с конца апреля, а полностью закрыть контракт до конца года. Это вызвало недовольство северокорейского лидера, поскольку он давал указ установить в больнице первоклассное медицинское оборудование, произведенное в Европе, в том числе в Германии.

Daily NK отмечает, что на закупки партия выделила большой бюджет. Однако на деле получить оборудование из Европы оказалось не так-то просто: во-первых, транспортировкам в Азию мешала пандемия коронавируса, во-вторых, нужно было найти способ ввезти его в Северную Корею, несмотря на санкции.

Сильное возмущение лидера страны вызвали не сами закупки в Китае, а тот факт, что контракт был подписан без его ведома и одобрения. В результате был казнен 50-летний сотрудник, отвечавший в МИД за импорт и экспорт. Кроме того, уволили одного из высокопоставленных сотрудников министерства здравоохранения страны.