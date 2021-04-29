Рашад Набиев: Мы можем создать благоприятные условия для инноваций в Азербайджане

«Мы рассматриваем инновационную среду как трехслойную пирамиду. Нижний, самый необходимый уровень пирамиды – это здоровая система государственного управления в стране. Мы можем с уверенностью сказать, что реформы, осуществленные под руководством президента Ильхама Алиева, обеспечили укрепление этого фундамента, и реформы в этой сфере продолжаются. Средний слой пирамиды – это развитие науко- и техноемкой обрабатывающей промышленности».

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев рассказал о работе, проводимой в рамках руководимой им инновационной рабочей группы, и поделился своим видением инноваций в Азербайджане.

Министр подчеркнул важность двух вопросов с этой точки зрения.

Первый – развитие научных исследований. Отметив, что путь, ведущий к инновациям, богат изобретениями, Рашад Набиев добавил, что инвестиции в исследования должны быстро расти. Образовательные предложения должны подкрепляться научными исследованиями – здесь важна роль университетов.

Второй – развитие науко- и техноемкой обрабатывающей промышленности.

«С этой целью в Азербайджан следует привлечь ведущие мировые технологические компании и поощрять прямые иностранные инвестиции в технологии. Мы верим, что инновационная экосистема будет развиваться благодаря местным опытным профессионалам, которые будут работать в технологическом секторе и вносить свой вклад в инновационную систему, решая реальные бизнес-проблемы», - отметил Рашад Набиев.

Устойчивая экосистема стартапов, построенная на этих элементах, образует верхний слой пирамиды.

Рашад Набиев отметил, что в Национальной инновационной стратегии, разрабатываемой совместно с Администрацией президента, учитываются все эти и многие другие вопросы.

Министр подчеркнул, что стратегия, которая поможет в достижении национальных приоритетов до 2030 года, будет реализована по четырем конкретным направлениям. К ним относятся усиление научных исследований, развитие стартапов, поддержка местного предпринимательства, содержащая локализацию, и внедрение инноваций.

Рашад Набиев рассказал о неотложных шагах, которые необходимо предпринять, чтобы воплотить это видение в жизнь: «Во-первых, мы должны проанализировать инновационную экосистему в стране. Нам нужно понять рыночный спрос и предложение по ИТ и инженерным навыкам, потенциал страны в области исследований и разработки, здоровье экосистемы стартапов, и потенциал венчурного капитала.

Во-вторых, нужно развивать ИТ-специалистов и инженеров с предпринимательским мышлением. В-третьих, следует организовывать отраслевые и межотраслевые исследования в соответствии с существующими и потенциальными потребностями в стране и за рубежом. В результате исследования должны быть получены продукты с реальной стоимостью на рынке».

«Перед нами открываются большие песрспективы. Единственный способ добиться всего этого – тесное сотрудничество между государственным, частным и образовательным секторами», - отметил Рашад Набиев.