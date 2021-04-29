Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 22:17

Интервью наследного принца Мухаммада бин Салмана саудовско-эмиратскому телеканалу «Аль-Арабия» если и не стало «разорвавшейся информационной бомбой», то уж на звание сенсации для региона вполне может претендовать. Это интервью стоит не только прочесть, но и посмотреть. Даже если с арабским и не очень. Выражение лица наследного принца, его жестикуляция и интонация – необычайно выразительны и своеобразны. Он говорит о своем любимом детище – программе VISION-2030, которой в этом году исполнилось пять лет. И если все пойдет согласно его замыслам – этот человек и страна, которую он фактически возглавляет, будут определять судьбы Ближнего Востока в ближайшие десятилетия.

Вполне естественно, что темой номер один в интервью стала нефть – это чёрное золото и, одновременно, проклятие Саудовской Аравии. Если в 70-е и 80-е годы прошлого века объемов и доходов от её продажи вполне хватало для обеспечения высокого уровня жизни саудитов, более того, как сказал принц, они были даже избыточными, то в ближайшие двадцать лет наступит критический дефицит бюджета. Объемы выросли незначительно, а население увеличилось. И этот дисбаланс серьезно заботит возглавляемых Мухаммедом бин Салманом реформаторов, задумывающихся о будущем страны. И потому главную задачу они видят в том, что извлекаемые от нефти доходы вложить в развитие наиболее доходных в нынешнем веке отраслей промышленности и производства услуг – от горнодобывающей промышленности и производства вооружений до логистики, туризма и IT-технологий. «Неиспользованные возможности Саудовской Аравии в этих сферах составляют около 90 процентов, и наша задача – обратить это во благо Королевства», - считает принц, провозглашая тем самым лозунг дня: из Саудии сырьевой – в Саудию промышленную и высокотехнологичную. Из этого вполне логично вытекает необходимость серьезной реформы достаточно архаичной системы общественных отношений в Королевстве. И это является наиболее сложной, скажу больше – наиболее опасной лично для самого принца, частью масштабных реформ, которые запускают принц и его окружение. «Коран всегда будет саудовской конституцией, однако необходимо открыть врата иджтихада», - говорит Мухаммед бин Салман. То есть - врата обновления исламского законодательства, затормозившегося в 14-м веке, когда состоялось решение, что большинство вопросов в шариате уже решено.

А вот что сказал кронпринц о ваххабизме: «Если бы Абд аль-Ваххаб был сейчас жив и видел, как мы слепо следуем его словам и решениям, он вряд ли остался бы доволен». И ультраконсервативные круги как в самом Королевстве, так и в умме этого ему не простят. После этих слов для исламистов он стал мишенью номер один. И, думаю, Мухаммед бин Салман сам это прекрасно понимает. Саудовская династия к сегодняшнему дню накопила огромный опыт борьбы с оппозицией своим действиям в кругах реакционного духовенства. Десятилетиями она кнутом и пряником, огнём и мечом добивалась симфонии богословских кругов и реалий политики Эр-Рияда. Но, как показал ход событий с начала нынешнего века, единство это во многом было достаточно декоративным. И угроза со стороны исламистского фундаментализма самому Королевству ничуть не слабее, чем западным странам. Просто в Эр-Рияде, в отличие от Запада, её научились жестко, а правильнее сказать – жестоко, купировать. Но, как сказал в этом же интервью сам принц, «настоящие саудовцы не испытывают страха». А потому – он твёрдо и решительно намерен двигаться вперед в продвижении Vision-2030. Поскольку и сам, и его единомышленники прекрасно понимают – иной альтернативы у Королевства нет. Не успеют к 2030-му году – Саудовская Аравия останется на обочине, пропустив вперед себя и ближайших соседей вроде ОАЭ и Катара, и конкурентов в регионе, ту же Турцию и Иран.