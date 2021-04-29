В Баку состоялась панельная дискуссия на тему "Образование, инновации и экономика" с участием министра экономики Микаила Джаббарова, главы Минобразования Эмина Амруллаева и руководителя Министерства транспорта, связи и высоких технологий Рашада Набиева.

Выступая в рамках панельной дискуссии, Эмин Амруллаев подчеркнул, что результаты образования являются ключевым элементом в определении долгосрочного экономического роста. В этой связи министр привел примеры из международных оценочных исследований. Отметив успешные результаты Азербайджана в этой сфере за последние годы, он также рассказал о проекте применения оптико-волоконных сетей в общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому проекту, который будет реализован в 2021-2025 годы, 75% учащихся по всей стране смогут пользоваться услугами широкополосного интернета, что расширит цифровой доступ к образованию.

В своем выступлении Микаил Джаббаров подчеркнул, что глава государства придает особое значение цифровизации и инновациям, отметив важность проекта в данном аспекте. Министр экономики подчеркнул, что как государственные учреждения, так и предприятия, должны быстро адаптироваться к новым вызовам Четвертой промышленной революции, чтобы внедрять новые передовые технологии и служить своим гражданам и интересам бизнеса.

"С этой точки зрения наиболее важными факторами являются развитие цифровых знаний и навыков, формирование человеческих ресурсов в соответствии с требованиями времени", - сказал он.

М.Джаббаров подчеркнул, что министерство будет активно работать по трем направлениям для инновационного развития. Первое - поддержка государственных ресурсов в этой и других сферах. Другие направления будут включать ведение диалога с бизнес-сообществом и оказание поддержки частному сектору, системные подходы, начиная от налоговых льгот до различных поощрений.