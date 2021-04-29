Именно TAV Airports стала собственником и бенефициаром 85 процентов акций аэропорта и связанных с ним предприятий и фирм, которые предоставляют услуги по поставкам топлива и кейтерингу, то есть услугам питания на территории аэропорта.

Оставшиеся 15 процентов находятся в собственности фонда Kazakhstan Infrastructure Fund, которым управляет VPE Capital. В свою очередь, так называемым якорным инвестором там является казахстанская «Казына Капитал Менеджмент».

Исполнительный директор компании TAV Airports, перенявшей управление, Сани Шекер заявил: «Мы будем продвигать Алматы как деловую столицу региона, а Казахстан - как страну с богатым культурным наследием и высоким туристическим потенциалом. Наш опыт в разработке маршрутов поможет расширить транспортные связи Алматы с миром. В качестве примера нашего опыта: за 10 лет управления аэропортами в Грузии мы удвоили количество направлений и увеличили пассажиропоток в семь раз».

Продажа алматинского аэропорта состоялась весной прошлого года. Цена сделки составила 415 миллионов долларов. Этот объект стал 15-м в портфеле турецкой компании, но первым на правах собственности для турецкой компании, которая будет им управлять.