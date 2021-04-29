И аэропорт Алматы перешел в руки Турции наш обзор
Турецкая компания TAV Airports Holdings (входит в Groupe ADP) выкупила контрольный пакет акций крупнейшего авиацентра Казахстана - аэропорта южной столицы страны Алматы.
Именно TAV Airports стала собственником и бенефициаром 85 процентов акций аэропорта и связанных с ним предприятий и фирм, которые предоставляют услуги по поставкам топлива и кейтерингу, то есть услугам питания на территории аэропорта.
Оставшиеся 15 процентов находятся в собственности фонда Kazakhstan Infrastructure Fund, которым управляет VPE Capital. В свою очередь, так называемым якорным инвестором там является казахстанская «Казына Капитал Менеджмент».
Исполнительный директор компании TAV Airports, перенявшей управление, Сани Шекер заявил: «Мы будем продвигать Алматы как деловую столицу региона, а Казахстан - как страну с богатым культурным наследием и высоким туристическим потенциалом. Наш опыт в разработке маршрутов поможет расширить транспортные связи Алматы с миром. В качестве примера нашего опыта: за 10 лет управления аэропортами в Грузии мы удвоили количество направлений и увеличили пассажиропоток в семь раз».
Продажа алматинского аэропорта состоялась весной прошлого года. Цена сделки составила 415 миллионов долларов. Этот объект стал 15-м в портфеле турецкой компании, но первым на правах собственности для турецкой компании, которая будет им управлять.
Groupe ADP – это международный оператор аэропортов, который базируется не в Стамбуле, а в Париже. В ее управлении находится 26 аэропортов в мире, в том числе три - в столице Франции. Турецкая компания владеет 46,1 процента акций компании.
Надо сказать, что компания TAV имеет свое влияние и участие в бизнесе в аэропортах столиц стран Балтии - Риги, Таллина и Вильнюса.
Бренд бортового питания с логотипом TAV часто можно встретить во время полетов из аэропортов этих городов. И, кстати, качество и содержание питания на борту пассажирских самолетов всегда вполне удовлетворительное. А значит, и казахстанский аэропорт Алматы будет соответствовать требованиям международных условий полетов.