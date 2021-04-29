Саргсян «пожалел» президента Армении
Президент Армении Армен Саркисян «позволил новым властям подчинить себя», заявил в интервью телеканалу «Армньюс» экс-президент Армении Серж Саргсян.
По его мнению, у Саркисяна были знания и способности для того, чтобы наполнить новым содержанием институт президента. «Но человек, который в обычных условиях может действовать очень эффективно, в критические минуты может дать слабину. К сожалению, в сложной ситуации Армен Саркисян не смог проявить себя: новые власти попытались подчинить его себе, и у них это получилось. Мне жаль. Очень стыдно... Как может человек унижаться?!» — сказал Саргсян.