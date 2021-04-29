Ученые нашли организм возрастом в один миллиард лет

Палеобиологи из Университета Шеффилда в Великобритании обнаружили останки микроскопического организма, возраст которого достигает одного миллиарда лет. Это существо может быть древнейшей промежуточной формой между одноклеточными и многоклеточными формами жизни. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на издание Science Alert.

Размер окаменелостей Bicellum brasieri, найденных в формации Диабайг у озера Лох-Торридон (Шотландия), достигает 30 микрометров в диаметре. В отложениях на дне древнего водоема содержались микрофоссилии возрастом около одного миллиарда лет, при этом сохранилась даже их субклекточная структура. Ученым удалось разглядеть плотные скопления (стереобласты) сферических клеток, смешанных с удлиненными клетками. Считается, что это молодой, развивающийся организм, который в зрелом виде имеет два слоя различных клеток.

Открытие новой окаменелости позволяет предположить, что эволюция многоклеточных животных произошла по крайней мере один миллиард лет назад, а процессы, предшествовавшие эволюции животных, могли происходить в озерах, а не в морской воде.