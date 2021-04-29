В Самухе проведен рейд в отношении лиц, занимающихся незаконной рыбалкой, сообщили haqqın.az в пресс-службе Минэкологии.

В ходе мероприятий, осуществленных совместно Союзом рыболовов Азербайджана и Региональным управлением экологии и природных ресурсов № 2, в очередной раз было доказано, что в водоемах страны продолжается незаконная ловля рыбы.

Мониторинги показали, что, хотя лов рыбы специальными синтетическими сетями запрещен, браконьеры не соблюдают эти запреты. Река Кура была очищена от незаконных устройства и синтетических сетей. Как известно, ловля рыбы в реках страны запрещена с 1 апреля.

Отметим, что мониторинги проводятся во всех водоемах страны. Их цель - предотвратить массовое истребление нерестящейся в эти месяцы рыбы.