Шахрияр Мамедъяров после вчерашнего поражения от американца Хикару Накамуры со счетом 1:3, сегодня обязан выигрывать, чтобы перевести матч в блиц.

Сегодня на шахматном онлайн-турнире по быстрым шахматам из серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира Магнусом Карлсеном, проходят ответные полуфинальные матчи.

Таким образом, счет в матче стал 1:1. И теперь соперники проведут две партии в блиц.

И пока Шахрияру это удается. После двух партий, сыгранных сегодня, счет 2:0 в пользу нашего гроссмейстера. Теперь ему достаточно набрать еще пол очка, чтобы сравнять счет в матче.

В другом полуфинале встречаются Магнус Карлсен и Левон Аронян. Вчера была ничья 2:2. Сегодня счет пока 1:1.

Напомним, в четвертьфинале Шахрияр прошел иранца Алирезу Фирузджу, дважды обыграв его – 3:1 и 2,5:0,5. А Теймур Раджабов не смог пройти Карлсена – 2:2, 1,5:2,5.

Раунды плей-офф состоят из двух матчей в быстрые шахматы с контролем 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход. Каждый матч может состоять максимум из четырех партий. Чтобы выйти в следующий раунд, нужно выиграть один матч и не проиграть в другом. Если же оба матча завершаются вничью, либо соперники обмениваются победами, то играются две партии с контролем 5+3. Если ничейный счет все еще сохраняется, то победитель определится в «Армагеддоне», где у белых будет 5 минут на партию без добавления, а у черных 4 минуты. Ничья означает победу черных.

Напомним, New In Chess Classic – пятый турнир в серии Champions Chess Tour. Теймур Раджабов в начале января выиграл второй турнир, одержав в финале блестящую победу над Ароняном. Тем самым Раджабов обеспечил себе участие в финальном этапе, который пройдет в сентябре.

На New In Chess Classic, как и на предыдущих турнирах, изначально выступали 16 шахматистов. На предварительной стадии они играли друг с другом в один круг. По итогам 15 туров восьмерка лучших получила право выступить в плей-офф.

Призовой фонд нынешнего соревнования – 100 тысяч долларов. Победитель получит 30 тысяч.