В России перевернулся пассажирский автобус: есть погибшие

Пассажирский автобус опрокинулся в Хабаровском крае РФ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, есть пострадавшие.

"По предварительным данным, произошло опрокидывание автобуса. В момент происшествия в салоне находились 32 пассажира и два водителя. Есть пострадавшие", - сказали в управлении.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, в результате ДТП погибли двое, еще более 10 пострадали. Собеседник агентства добавил, что водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса.