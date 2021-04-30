Локдаун обвалил экономику Германии

Ограничительные меры, введенные властями ФРГ во время третьей волны эпидемии коронавируса, неожиданно сильно ударили по экономике страны. В первом квартале 2021 года объем ВВП страны сократился в квартальном исчислении на 1,7 процента, что сказалось и на экономике соседних с ней государств, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства.

По словам статистиков, причиной нового обвала экономики стали дальнейшие антикоронавирусные ограничения, из-за которых сильно пострадал потребительский спрос. Ранее немецкая экономика на протяжении двух кварталов подряд демонстрировала рост: в 4-м квартале 2020 года - на 0,5 процента, а в 3-м - на 8,7 процента.

По оценке экономистов, совокупный ВВП стран еврозоны за первые три месяца 2021 года снизился на 0,6 процента.