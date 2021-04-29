США отказались от «стратегического терпения» и выработали новый «подход» к КНДР

США выработали новый подход к КНДР, отказавшись от идей "стратегического терпения" и заключения крупной сделки с Пхеньяном, которыми оперировали предыдущие американские правительства. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нашей целью остается полная денуклеаризация Корейского полуострова при понимании, что усилия предыдущих четырех администраций не привели к достижению данной цели. Наша политика не будет концентрироваться на достижении грандиозной сделки и не будет полагаться на стратегическое терпение. Наша политика предусматривает калиброванный практический подход, который открыт для дипломатического взаимодействия с КНДР и изучит эту возможность, также практический прогресс, укрепляющий безопасность США, наших союзников и развернутых за рубежом американских сил", - цитирует ТАСС официального представителя президента Джо Байдена.

По ее словам, США консультировались и продолжат консультироваться "с Республикой Корея, Японией и другими союзниками и партнерами по каждому шагу" дальнейшего пути применительно к КНДР. Мнения зарубежных союзников и партнеров Вашингтона, а также усилия предыдущих администраций США учитывались при проведении окружением Байдена обзора курса в отношении Пхеньяна, заверила Псаки.

Ранее нынешнее правительство США сигнализировало о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова.