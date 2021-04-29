Самый большой в мире действующий самолёт Stratolaunch Model 351 совершил второй полёт. Машина взлетела с площадки аэрокосмического порта Мохаве в американском штате Калифорнии. Полёт длился три часа, за это время транспортное средство смогло подняться на высоту четыре тысячи метров и достичь скорости 320 км/ч, пишет Space.com.

По предварительным данным, испытательный полёт прошёл успешно. Он должен был состояться ещё раньше, но из-за погодных условий тесты постоянно откладывались.

У Stratolaunch Model 351 самый большой в мире размах крыла — 117 метров, это больше, чем длина стандартного футбольного поля. Проект создал сооснователь Microsoft Пол Аллен, изначально он был предназначен для запуска ракет космического назначения. После смерти основателя проект сменил формат: самолёт решили использовать для испытаний гиперзвуковых технологий для Пентагона. Первый полёт Stratolaunch Model 351 прошёл в апреле 2019 года, с тех пор машина в воздух не поднималась.