Власти Грузии не пропустили в Армению два грузовика с российскими бронежилетами. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Согласно сообщению, грузовики простояли на КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии более месяца, однако Грузия не разрешила провоз.