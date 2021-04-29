Грузия не пропустила в Армению бронежилеты из России грузинские СМИ
Власти Грузии не пропустили в Армению два грузовика с российскими бронежилетами. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Согласно сообщению, грузовики простояли на КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии более месяца, однако Грузия не разрешила провоз.
СМИ также отмечают, что бронежилеты, перевозившиеся из Москвы, были оформлены как «гуманитарная помощь».
Накануне грузовики отбыли обратно в Россию. Водители отмечают, что армянские дипломаты в Грузии не оказали им должную помощь.
Ранее Sputnik Армения со ссылкой на соцсети писало, что фуры были отправлены из Москвы 5 марта. 28 марта на грузинском КПП пограничники изъяли документы водителей и самого груза, запретив им двигаться дальше. По словам одного из водителей, их остановили грузинские пограничники, отметив, что груз входит в категорию "товара особого назначения", для пропуска которого необходимо разрешение Минобороны страны.