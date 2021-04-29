Российским чиновникам запретили иметь второе гражданство

Законом ограничивается возможность занимать государственные и муниципальные должности в РФ "в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства".

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете для госслужащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом. Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также российские госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.

Нормы о запрете касаются сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, руководителей субъектов РФ, председателя ЦБ, сотрудников МВД и СК, а также уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Ко второму чтению было уточнено, что данный запрет распространяется и на зампредов ЦБ.

Кроме того, дипработники будут обязаны уведомлять свое руководство о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство и вид на жительство или оформили другие документы, которые позволяют им постоянно проживать за рубежом.