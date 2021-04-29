В Белом доме сказали, что будут обсуждать Путин и Байден

США намерены в случае проведения саммита с Россией обсудить на нем ситуацию на границе с Украиной и дипломатические усилия вокруг Ирана, однако встреча на высшем уровне на данный момент не подтверждена. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Были обсуждения в ходе телефонного разговора между президентом США и президентом Путиным. Но у меня нет никаких новостей о времени или подтверждении такой встречи на данный момент", - сказала Псаки, которую цитирует ТАСС.

Байден в телефонном разговоре с Путиным 13 апреля выдвинул идею проведения российско-американского саммита в третьей стране в предстоящие месяцы. Впоследствии глава администрации США пояснил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе. Байден в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО.