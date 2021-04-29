В Саудовской Аравии нашли сооружения старше Стоунхенджа

В северо-западной части Саудовской Аравии были обнаружены древние строения. Предварительная датировка показала, что они были созданы более семи тысячелетий назад. Если гипотеза археологов подтвердится, то окажется, что эти сооружения древнее пирамид в Египте и британского Стоунхенджа. Информацию об открытии публикует New Scientist.

Впервые прямоугольные следы древних построек здесь стали обнаруживать еще пятьдесят лет назад. Недавно специалисты из Университета Западной Австралии решили подробнее исследовать эти находки. Вся территория, где когда-либо отмечали следы доисторических строений, была обследована с воздуха. На территории в почти двести тысяч квадратных километров было обнаружено огромное количество следов древних строений.

В большинстве мустатилов есть стены, а внутри двор, с одной стороны которого есть возвышение, а с другого – входы. В ходе раскопок одного из строений выяснилось, что в центре была камера, в которой нашли фрагменты костей и черепов крупных домашних животных. По-видимому, это было место жертвоприношений для богов. Радиоуглеродный анализ костей показал, что они были захоронены примерно семь тысяч лет назад, то есть на два с половиной тысячелетия раньше, чем был построен Стоунхендж.